Ginnastica: Gym-Aosta in Veneto per il campionato Gold di serie C

La ginnastica ritmica della Gym sarà impegnata in questo fine settimana nella 2° prova del Campionato Gold di serie C, per quanto riguarda la zona tecnica 1. Le ginnaste valdostane scenderanno in pedana domenica 17 febbraio a Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

La squadra della Gym sarà rappresentata da Giada Antonacci, Giorgia Lucarelli, Beatrice Cozzolino, Agnese Poma, Stefania Song (in prestito dalla “Ritmica Piemonte”), con Federica De Girolamo come riserva.

In Veneto, però, saranno presenti anche altre tre ginnaste della Gym, punte di diamante della società, Cecilia Nuvolari, Sofia Righi e Alessia Toscano, tutte tesserate quest’anno per la “Ritmica Piemonte”, società di Torino che punta decisamente al podio e alla promozione in serie B nazionale, che nella prima prova era salita sul secondo gradino del podio con il contributo essenziale delle ginnaste valdostane.