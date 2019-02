Calcio: Eccellenza, per il PDHA una sfida 'a rischio' con la Biellese

Ha festeggiato in settimana il Pont Donnaz Hone Arnad che in trasferta a Borgomanero ha sconfitto l'Accademia per 2 a 0 e l'ha raggiunta al secondo posto in classifica del campionato di calcio di Eccellenza. Domani, domenica 17 febbraio, nella quinta giornata di ritorno il PDHA ospiterà a Hone la Biellese, formazione che non ha più molto da chiedere alla stagione vista anche la distanza di 10 punti che la separano dal Pont-Donnas, ma che si è sempre rivelata avversario ostico in trasferta.

Domenica 17 le Aquile dell'Aygreville saranno invece in trasferta ad Arona; sulla carta un match alla tranquilla portata dei valdostani, che però in trasferta hanno spesso dato segnali di inspiegabile cedimento.

Classifica: Verbania 44 punti; Accademia Borgomanero, Pont Donnaz Hône Arnad 38; Pro Eureka 31; Vanchiglia 29; Aygreville, La Biellese 28; Alicese, Baveno 27; BorgoVercelli, Romentinese e Cerano 26; L.G. Trino 22; Lucento, Arona 15; La Pianese, Orizzonti United 11.