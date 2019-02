Contributi regionali allo sport paralimpico e agli sci club valdostani

Fondi importanti in arrivo al mondo dello sport valdostano. Ha approvato la concessione di un contributo forfetario di 16 mila euro alla delegazione regionale Valle d’Aosta del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), destinato a incentivare e a sostenere l’attività sportiva relativa all’anno 2019 degli atleti diversamente abili.

Ai sensi della L.r. 3/2004, la Giunta regionale ha deciso di approvare la concessione di contributi per le spese sostenute o che saranno sostenute in occasione di eventi sportivi relativi alle discipline invernali per un importo totale pari a 112 mila 479 euro, ai seguenti organismi sportivi:

Allo Sci Club Gran Paradiso, 8.475 euro per l’organizzazione della 13° MiniMarciaGranParadiso, dei Campionati Italiani assoluti, della Coppa Italia Sportful e Coppa Italia Master”, gare svoltesi a Cogne nel periodo 1 - 3 febbraio 2019;

Allo Ski Club Chamolé, 1.500 euro per l’organizzazione di due gare internazionali FIS Cittadini di sci alpino maschili e femminili denominate “Coppa Vittoria Assicurazioni” e svoltesi a Pila nei giorni 4 e 5 febbraio 2019;

Allo Sci Club Courmayeur Monte Bianco, 1.410 euro per l’organizzazione di due gare internazionali di sci alpino FIS Junior Regionali maschili e femminili denominate “Coppa Sci Club Courmayeur Monte Bianco” e svoltesi a Courmayeur nei giorni 9 e 10 febbraio 2019;

Allo Snow Team Courmayeur, 922,50 euro per l’organizzazione di una gara nazionale di Coppa Italia di freestyle (slopestyle) maschile e femminile denominata “Trofeo Courmayeur Sport Academy” svoltasi a Pila in data 10 febbraio 2019;

Allo Sci Club Val d’Ayas, 1.177,50 euro per l’organizzazione di quattro gare internazionali FIS di sci alpino maschili e femminili denominate “Trofeo Memorial Domenico Origone” e in programma ad Ayas nei giorni 21 e 22 febbraio 2019;

Allo Sci Club Val d’Ayas, 1.177,50 euro per l’organizzazione di quattro gare internazionali FIS Junior Regionali di sci alpino maschili e femminili denominate “Trofeo Memorial Carlo e René Visendaz” e in programma ad Ayas nei giorni 23 e 24 febbraio 2019;

Allo Sci Club Aosta, 885 euro per l’organizzazione di tre gare internazionali FIS di sci alpino femminili rientranti nel circuito istituzionale Fisi Grand Prix denominate “Trofeo Parc Animalier d’Introd” e in programma a Pila nel periodo 28 febbraio - 1° marzo 2019;

Allo Sci Club Chamois, 909 euro per l’organizzazione di una gara nazionale di Coppa Italia Giovani di sci alpinismo individuale maschile e femminile denominata “6° Trofeo Ski Alp Chamois” e in programma a Chamois in data 3 marzo 2019;

Allo Ski Club Chamolé, 1.500 euro per l’organizzazione di due gare internazionali FIS Junior Regionali di sci alpino maschili e femminili denominate “Coppa Comune di Charvensod – Coppa Maison de Jean” e in programma a Pila nei giorni 9 e 10 marzo 2019;

Allo Sci Club Crammont Mont Blanc, 1.395 mila euro per l’organizzazione di due gare nazionali di Coppa Italia di snowboard maschile e femminile denominate “Trofeo Marciandi” e in programma a Courmayeur nei giorni 23 e 24 marzo 2019;

Allo Sci Club Granta Parey, 2.947,50 mila euro per l’organizzazione di una gara nazionale di sci alpinismo valevole quale Campionato Italiano di tecnica libera individuale maschile e femminile denominata “43° Trofeo Robert Rollandoz” ed in programma a Rhêmes-Notre-Dame in data 31 marzo 2019;

Allo Sci Club Aosta, 1.080 euro per l’organizzazione di quattro gare internazionali FIS Cittadini di sci alpino maschile e femminile denominate “Trofeo Caldarelli Assicurazione” e in programma a Pila dal 1 al 4 aprile 2019;

Alla Fondazione Trofeo Mezzalama, 89.100 euro per l’organizzazione della competizione biennale internazionale di sci alpinismo a squadre denominata “XXII° Trofeo Mezzalama”, in programma nei giorni 26 e 27 aprile 2019.