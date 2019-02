Short Track: La Nazionale in raduno a Courmayeur con vista sugli Assoluti

Conclusa in gloria lo scorso week-end a Torino la stagione di Coppa del Mondo, la Nazionale italiana di short track allenata da Anthony Barthell e Assen Pandov si ritrova da domani al centro tecnico federale di Courmayeur per una settimana di raduno in vista dei prossimi appuntamenti: sabato 23 e domenica 24 febbraio sono in programma, proprio nella località valdostana, i Campionati Italiani Assoluti, ultimo test prima del gran finale, in marzo, con i Mondiali di Sofia, in Bulgaria, previsti dall’8 al 10 marzo. Vento in poppa per la squadra azzurra che solo in questo febbraio, tra la tappa di Dresda e quella di Torino, ha conquistato ben sei podi di Coppa del Mondo.

Quindici gli atleti convocati per il raduno azzurro: Mattia Antonioli (Esercito), Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino), Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena), Marco Giordano (Esercito), Milan Grugni (Milan Evolution Skating), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Lorenzo Morrone (Velocisti Ghiaccio Torino), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Sporting Club Pergine), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Lucia Peretti (Esercito) e Augusto Duzioni (Milan Evolution Skating). A questi si aggiungeranno, dalla prossima settimana, anche Davide Viscardi (Esercito) e Yuri Confortola (C.S. Carabinieri).