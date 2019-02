Rugby: Serie C, torna la Poule e lo Stade è in campo contro il Cus Torino

Dopo la sconfitta patita dal Verbania nella Poule Passaggio del campionato di rugby di serie C e la lunga pausa per il Sei Nazioni, lo Stade Valdotain torna in campo in domenica 17 febbraio per la sfida Poule contro il Cus Torino.

Match importante in cui la formazione di capitan Gontier, al rientro di giocatori importanti, non può permettersi errori fatali, a rischio c'è il lavoro di tutta una stagione.

Probabile formazione Stade Valdotain: Pina Barros, Barbieri, Nato, Duc, Brama, Carlino, Santoro (Drago), Frazzetta, Tavella, Caputo (Cortinovis), Lallinaj, Henriod, Santilli, Gontier S. (Tavilla), Gontier M. Coach: Chiesa. A disposizione: Miani