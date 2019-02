Calcio a 5: Serie B, l'Aosta 511 travolge il Lecco e 'avverte' il Fossano

Non si ferma l'Aosta 511 di Rodrigo Rosa che nella terza giornata di ritorno del campionato di serie B di futsal travolge il Lecco per 5 a zero conquistando la quinta vittoria consecutiva e mantenendo salda la posizione in zona playoff.

Reti di Calli al 7', Monteiro al 12', Rosa sullo scadere del primo tempo e poi nella ripresa Da Silva all'8' e autorete di Beretta al 16'. Partita dominata dall'Aosta ma comunque nervosa (solo due punti separavano le squadre prima del match, con il team di Rosa avanti);

Sabato l’Aosta sarà in trasferta contro il Rhibo Fossano, quintultimo in classifica.

Formazione Aosta: Belmonte, Esposito, Fea, Page, Pettinari, Rosa, Calli, Da Silva, Vona, Mascherona, Monteiro, Siqueira. Classifica: Saints Pagnano 33 punti; Real Cornaredo 30 punti; Elledì Carmagnola 27 punti; Aosta 25 punti; Pavia 20 punti; Videoton Crema 21 punti; Lecco 20 punti; Rhibo Fossano 18 punti; Domus Bresso 11 punti; Bergamo La Torre, Savigliano 10 punti; Pgs Isola 8 punti.