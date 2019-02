Sci nordico: CdM Cogne, conto alla rovescia per l'arrivo dei campioni

A Cogne sono tutti pronti ad applaudire le gesta degli Azzurri convocati alla Coppa del Mondo di fondo, che mancava dal 2006. L'importante appuntamento sportivo è in calendario sabato 16 e domenica 17 febbraio. In pista circa 300 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, con diretta su RaiDue e in mondovisione (per un'audience stimata di oltre 200 milioni di telespettatori).



Quattro le gare in programma: il primo giorno prove sprint a skating maschile e femminile con finali dalle 12,30; domenica 17 febbraio la 10 km femminile a tecnica classica alle 9,45 e la 15 km maschile a tecnica classica alle 12,30. Sono attese 5.000 persone al giorno. "Speriamo che questo sia un punto di partenza" ha commentato il presidente della Regione, Antonio Fosson. Per l'assessore allo sport e turismo, Laurent Viérin, "questa è la Valle d'Aosta che vogliamo, una regione che lavora in sinergia" riferendosi ai "grandi sforzi" fatti per organizzare l'evento. "E' una grande soddisfazione per la comunità di Cogne, abbiamo vinto la sfida" ha concluso il sindaco Franco Allera.



Per l'accesso a Cogne è stato potenziato il trasporto pubblico con servizi navetta gratuiti da Aosta (17 corse dalle 6,60 alle 19,40). Sono previsti anche momenti di svago con musica (L'Orage in concerto) e prodotti enogastronomici. Una parte del ricavato della vendita dei biglietti verrà destinata alla cura dei tumori infantili.