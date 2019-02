MONDIALI SCI: Brignone chiude quinta nel gigante

"Con la luce dei riflettori vedevamo tutti allo stesso modo nella seconda manche, ma non ho voglia di cercare scuse. Sono partita per crederci nonostante il mio distacco, sono andata giù a tutta dalla prima porta all'ultima, forse ho perso tre spinte, tutto il resto le ho davvero tirate". Ha l'amaro in bocca ma la serenità nell'animo Federica Brignone che nel Gigante del Mondiale ci credeva e ha fatto tutto quello che doveva.

"Penso di aver fatto una grande manche, il problema è il gap che ho preso nella prima anche per la visibilità, le quattro che ho davanti a me erano l'1, il 2, il 3 e il 4 e avevano il sole nella prima manche" dice confessando: "Mi dispiace perché sto sciando bene, secondo me ero molto competitiva, mi sentivo in fiducia e vado via da questo Mondiale con zero medaglie, ma con buone sensazioni. Mi spiace non aver raccolto niente. Ora vado a casa dopo un mese e mezzo, me lo sono meritata. Poi farò tutte le gare di Coppa del mondo e ho tanta voglia di riscatto".

A penalizzare la nostra sciatrice sono state le raffiche di vento ma onestamente dice: "Non so dire quante ne ho prese io e quante le altre. Ma il fatto è che il vento non è regolare e non è uguale per tutte e mi spiace che il Mondiale si faccia in condizioni così. La pista era bellissima ed era trattata meglio della prima manche, nella prima era terribile"

Infatti il vento dell'Est soffia forte sulla pista di Are e porta alla caduta della regina. Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica e iridata in carica nel gigante femminile, nonché leader della specialità in Coppa del mondo, è soltanto bronzo ai Mondiali svedesi. A trionfare è Petra Vlhova, che regala alla Slovacchia il primo oro della storia: lo fa dando una dimostrazione di forza straordinaria perché sbaglia sia nella prima che nella seconda manche, con un paio di errori evidenti che pure non ne compromettono il successo. Il suo allenatore italiano Livio Magoni, che aveva disegnato la prima manche, esulta insieme all'atleta che più di tutte unisce qualità fisiche e tecniche. Viktoria Rebensburg, medaglia d'argento, si conferma tra le migliori, ma forse anche per lei è maggiore il rimpianto per la mancata vittoria che la soddisfazione per il podio: all'ultimo intermedio era avanti 40 centesimi di Vlhova, chiude 14 centesimi dietro perdendo più di mezzo secondo nelle ultime porte.



La migliore azzurra è Federica Brignone, quinta con 87 centesimi di ritardo da Vlhova e 49 dal podio. Il rimpianto c'è, per quella prima manche disputata in condizioni difficili, con il vento che l'ha penalizzata nella parte centrale del tracciato facendole perdere quasi un secondo. Nella seconda la valdostana ha provato la grande rimonta, con una manche impeccabile che le ha consentito di scavalcare Tessa Worley e la compagna di squadra Sofia Goggia, uscita nella seconda manche quando stava spingendo anche lei al massimo per provare il colpaccio. Piano piano, purtroppo per la Brignone, le rivali che le erano davanti non hanno dilapidato tutto il vantaggio anche se solo Vlhova è andata più forte di lei.



Un errore, invece, ha compromesso la gara di Marta Bassino, che era ottava dopo una prima manche praticamente senza sbavature e ha chiuso 13esima dopo essere partita alla grande anche nella seconda. Prima di Sofia Goggia era uscita anche Francesca Marsaglia, che non ha sfruttato il pettorale basso della seconda manche, mentre la sorprendente neozelandese 17enne Alice Robinson, al via immediatamente prima di lei, faceva registrare il miglior tempo di manche promettendo di essere tra le protagoniste del futuro.



Ordine d'arrivo GS femminile Mondiali Are (Swe)

1. VLHOVA Petra SVK 1:01.10 1:00.87 2:01.97

2. REBENSBURG Viktoria GER 1:00.91 1:01.20 2:02.11 +0.14

3. SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.35 1:01.00 2:02.35 +0.38

4. MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:01.28 1:01.19 2:02.47 +0.50

5. BRIGNONE Federica ITA 1:01.86 1:00.98 2:02.84 +0.87

6. WORLEY Tessa FRA 1:01.64 1:01.42 2:03.06 +1.09

7. HECTOR Sara SWE 1:02.97 1:00.94 2:03.91 +1.94

8. DIREZ Clara FRA 1:03.42 1:00.76 2:04.18 +2.21

9. FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:02.56 1:01.68 2:04.24 +2.27

10. ELLENBERGER Andrea SUI 1:03.05 1:01.34 2:04.39 +2.42

11. HANSDOTTER Frida SWE 1:02.73 1:01.67 2:04.40 +2.43

12. LIENSBERGER Katharina AUT 1:02.82 1:01.64 2:04.46 +2.49

13. BASSINO Marta ITA 1:02.46 1:02.07 2:04.53 +2.56

14. STAALNACKE Ylva SWE 1:03.42 1:01.16 2:04.58 +2.61

15. HAASER Ricarda AUT 1:02.66 1:02.01 2:04.67 +2.70

15. HOLDENER Wendy SUI 1:02.66 1:02.01 2:04.67 +2.70

17. ROBINSON Alice NZL 1:04.18 +3.27 30 1:00.57 1 13 2:04.75 +2.78

18. STJERNESUND Thea Louise NOR 1:02.97 1:01.87 2:04.84 +2.87

19. SCHMOTZ Marlene GER 1:03.41 1:01.46 2:04.87 +2.90

20. LYSDAHL Kristin NOR 1:03.04 1:01.90 2:04.94 +2.97

21. GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:03.25 1:01.79 2:05.04 +3.07

22. HROVAT Meta SLO 1:02.78 1:02.28 2:05.06 +3.09

23. GAGNON Marie-Michele CAN 1:03.36 1:01.85 2:05.21 +3.24

24. TRUPPE Katharina AUT 1:03.52 1:01.76 2:05.28 +3.31

25. MIRADOLI Romane FRA 1:04.06 1:01.33 2:05.39 +3.42

26. TOMMY Mikaela CAN 1:03.67 1:02.47 2:06.14 +4.17

27. ANDO Asa JPN 1:04.10 1:02.25 2:06.35 +4.38

28. O BRIEN Nina USA 1:04.33 1:02.78 2:07.11 +5.14

29. HONKANEN Riikka FIN 1:04.72 1:02.75 2:07.47 +5.50

30. FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1:04.22 1:03.28 2:07.50 +5.53



MARSAGLIA Francesca ITA rit. 2ª manche

GOGGIA Sofia ITA rit. 2ª manche