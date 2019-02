Atletica: Le valdostane Eleonora Marchiando, Eleonora Foudraz e Corinne Challancin agli italiani indoor

Con i migliori atleti del panorama dell'atletica tricolore, saranno presenti anche tre individualiste ed una staffetta, con una presenza tutta al femminile. Nella bella struttura del capoluogo delle Marche hanno ottenuto il minimo per partecipare alla competizione clou le migliore individualiste valdostane dell'atletica su pista: Eleonora Marchiando, Eleonora Foudraz, della Calvesi e la valdostana in prestito dal Pont Donnas all'Atletica Firenze Marathon Corinne Challancin.

Nel capoluoguo marchigiano iscritta anche la 4x1 giro al femminile, con il quartetto rosa della Calvesi composto da Veronica Pirana, Martina Mladenic, Eleonora Foudraz e Eleonora Marchiando.

La prima a scendere in campo sarà alle 14,35 di sabato 16 febbraio la 22enne di Aosta Eleonora Marchiando (classe 1997), atleta in forza all'Atletica Sandro Calvesi e allenata da Eddy Ottoz.

La specialista dei 400hs (prova non prevista nel programma indoor), sarà impegnata nella gara dei 400 metri piani dove si presenta con il 17esimo tempo nel lotto delle 24 iscritte, con il crono di 55”32 (personale indoor e record regionale), ottenuto durante i tricolori Promesse dello scorso 2 febbraio conclusi con l'importante medaglia d'argento.

Nella stessa gara, i 400 metri, a seguito di una crescita in prospettiva certamente interessante, è iscritta anche la Junior del primo anno Eleonora Foudraz, la più giovane tra le 24 iscritte alla prova dei due giri dell'anello da 200 metri indoor, unica classe 2001.

Al cospetto dell'atletica dei “grandi” la giovane calvesina di Charvensod parte da un tempo di iscrizione di 55”40, ottenuto nella gara outdoor di Rieti del 2018 che le ha portato in dote il titolo italiano Allieve e la partecipazione a questi tricolori assoluti. Per quanto attiene il miglior crono indoor, l'atleta seguita da Patrick Ottoz, ha all'attivo il tempo di 56”77 fatto registrare a fine gennaio a Magglingen, in Svizzera.

Dopo la batteria, il programma dei 400 metri femminili prevede la finale per il pomeriggio di domenica 17 febbraio, con colpo di pistola previsto alle ore 16,45. Dopo la medaglia di argento Promesse, dello scorso 3 febbraio torna in pedana ad Ancona, nella giornata di domenica 17 febbraio, con inizio previsto per le ore 16,25, la 19enne di Donnas Corinne Challancin (classe 1999), quest'anno in prestito all'Atletica Firenze Marathon dall'Atletica Pont Donnas.

Tra le quindici atlete iscritte a questi assoluti Corinne, forte del 12m87 ottenuto lo scorso anno e di un 12m44 fatto registrare nei nazionali di categoria di due settimane or sono, si presenta con la quinta prestazione di iscrizione.

Partecipazione di squadra per il giovane quartetto rosa della Calvesi, composto da Eleonora Foudraz (2001), Veronica Pirana (1996), Martina Mladenic (1999) ed Eleonora Marchiando (1997) che alle 17,50 di domenica prenderà parte, tra le undici formazioni iscritte, alla gara di staffetta della 4 x 1 giro.