Sulle nevi di La Thuile 24^ edizione di DIAMO UNA MANCHE AL TELEFONO AZZURRO

Alle due le gare - una di sci alpino, specialità Slalom Gigante, e una di Snow - Board, specialità Slalom Gigante - possono partecipare bambini, adulti, maestri di sci e punteggiati (ogni gara di una manche).

I concorrenti delle categorie super-super baby, baby e snowboard saranno impegnati sulla pista n. 16 Standard, mentre le altre categorie correranno sulla n. 9 Chaz Dura. Il via alle ore 9:30.



Le premiazioni dei primi tre classificati avverranno nel pomeriggio, alle ore 15, sul palco allestito nella piazza delle Funivie e, a seguire, la ricca estrazione di premi tra tutti coloro che saranno in possesso del pettorale.