Ciclismo: Michel Piccot debutta alla Laigueglia

Dopo l'esordio in Argentina alla Vuelta San Juan, Piccot e la Biesse Carrera sono pronti per le corse in terra italiana. Per il valdostano di Fenis è una ghiotta occasione per mettersi in evidenza.

"Partecipiamo con una formazione aggressiva - dichiara il Direttore Sportivo Marco Milesi -. I ragazzi hanno dimostrato di avere una condizione ottima e abbiamo voglia di partire bene fin da subito. Cercheremo immediatamente la fuga e lavoreremo per spingere Ravanelli, il nostro atleta con più esperienza, a mettersi in mostra e raggiungere il risultato nel finale".

Ad affiancare il già citato Simone Ravanelli, ci saranno Alberto Amici, Matteo Bellia, Kevin Colleoni, Filippo Conca, Lorenzo Delcò e Michel Piccot.

La partenza è prevista per le 10.50 e l'arrivo tra le 16.00 e le 16.30. La corsa verrà trasmessa in diretta su Raisport e in streaming su Raiplay.