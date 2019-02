Auto Storiche: Il 5/to Trofeo Nord Ovest il 22 settembre farà tappa a Saint Vincent

Il 10 marzo con il Memorial Nora Sciplino - Trofeo Ticino Group, organizzato da Auto Moto Storiche Varese (VAMS) con partenza a Vizzola Ticino in provincia di Varese aprira il quinto Trofeo Nord Ovest di Auto Storiche articolato su nove prove, una delle quali sui svolgerà a Saint Vincent.

Il Trofeo prosegue poi il 24 marzo con il XXIII Memorial Eugenio Castellotti, a Lodi, organizzato dal Club Automoto storiche Eugenio Castellotti. La terza prova in programma il 14 aprile è la Coppa Lomellina, Trofeo Città di Garlasco, a Garlasco in provincia di Pavia a cura di HMS Ego Classic.

Si va poi in provincia di Verbania, a Vogogna, per il Ciao Tommy Memorial Luca Falcioni, organizzato da Correre per un Sorriso. La quinta prova, l’1 e 2 giugno, è il XII Giro Notturno dell’Oltrepò Pavese, del Veteran Car Club Carducci, a Casteggio, in provincia di Pavia.

Segue il 28 luglio il XXI Trofeo Renati, Bobbio – Passo Penice, a Bobbio in provincia di Piacenza, organizzato da Club Veicoli Storici Piacenza. Il 1° settembre si va in provincia di Biella con il Valsessera Jolly Club che ha in programma il XII Trofeo Valsessera.

Il 22 settembre è di scena la Coppa della Valle d’Aosta, a Saint Vincent, organizzata dalla CAMEVA. Chiude To Remember Frank Pozzi di Correre per un Sorriso a Casale Corte Cerro in provincia di Verbania il 13 ottobre.

Il Trofeo Nord Ovest, che ha come brainstorm “la sicurezza stradale inizia dalla vista” anche per il 2019 ha come partner l’Oftalmica Galileo che mette in palio per i primi tre classificati dell’assoluta finale, per gli under 30 e per i Vintage, oltre alla Coppa premi speciali consistenti in lenti di ultima generazione speciali per guida.

Il 5° Trofeo Nord Ovest regolarità auto storiche 2019 è destinato a premiare tutti gli sportivi, conduttori e navigatori, che nel corso del 2019 parteciperanno agli eventi inseriti nel Calendario TNO delle manifestazioni per l’anno in corso. Tutti gli eventi con tipologia ludico-amatoriale regolaristica contemplati dal calendario 2019 sono validi per il TNO 2019.

Non è prevista alcuna quota d’iscrizione al Trofeo Nord Ovest Regolarità 2019 a carico dei partecipanti, che saranno automaticamente iscritti, con la partecipazione alle singole manifestazioni.

Al TNO sono ammessi anche equipaggi residenti al di fuori della zona del Nord-Ovest.

Calendario 2019

10 marzo: Memorial Nora Sciplino -Trofeo Ticino Group

24 marzo: XXIII Memorial Eugenio Castellotti

14 aprile: Coppa della Lomellina – Trofeo Città di Garlasco

5 maggio: Ciao Tommy – Memorial Luca Falcioni

1 – 2 giugno: XII Giro Notturno Oltrepò Pavese

28 luglio: XXI Trofeo Renati

1 settembre: XII Trofeo Valsessera

22 Settembre: Coppa della Valle d’Aosta