Sci Nordico: CdM Cogne, 45 Azzurri in gara tra campioni e promesse

Il direttore tecnico degli Azzurri di sci nordico, Marco Selle, ha ufficializzato la composizione della squadra che parteciperà sabato 16 e domenica 17 febbraio alla tappa di Coppa del Mondo a Cogne.

Alla Sprint in tecnica libera di sabato allo start saranno Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Mirco Bertolina, Claudio Muller fra i maschi mentre per le donne saranno in pista Greta Laurent, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis e Lucia Scardoni. Domenica 17 febbraio la 15 km tecnica classica maschile vedrà Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener e Stefan Zelger. Per le atlete, alla 10 km sarà la volta di Caterina Ganz, Anna Comarella, Sara Pellegrini, Elisa Brocard, Lucia Scardoni e Ilaria Debertolis.

L'Italia è Paese ospitante e perciò ha avuto il diriitto di schierare anche sciatori tra i migliori delle squadre under 23 e Juniores, che potranno cimentarsi insieme aai campioni. Per la Sprint tc gareggiano Francis Vierin, Michael Hellweger, Giacomo Gabrielli, Enrico Nizzi, Florian Cappello, Michael Abram, Daniele Serra, Mattia Armellini, Davide Graz, Stefano Dellagiacoma e le ragazze Francesca Baudin, Alice Canclini, Francesca Franchi, Chiara De Zolt.

Alle gare Distance partecipano Michael Abram, Cristina Pittin, Francesca Franchi, Paolo Ventura, Martin Caradazzi, Paolo Fanton, Gilberto Panisi, Daniele Serra, Luca Del Fabbro e Lorenzo Romano.