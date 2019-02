Basket: U16, non si ferma più il Pont Donnas di coach Perozzi

Un’altra vittoria lontano dalle mura amiche per gli Allievi di coach Perozzi impegnati nel campionato interregionale Under 16 di basket.

Il Pont Donnas ha sconfitto a Volpiano la squadra di casa per 54 a 42; partita 'dura' e giocata con grande intensità da entrambe le squadre e il risultato ha premiato sicuramente la formazione più determinata ma anche più precisa al tiro e sotto canestro. Per Perozzi l'ennesima vittoria esterna è la dimostrazione di come un allenamento fatto di sacrificio e ben poche 'concessioni' e strappi alla regola sia in grado di formare giocatori che non risentono più di tanto dell'ansia da trasferta.