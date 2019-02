Tennis: Leon Martinet vince il Grand Prix Agonisti

E' stata disputata nel fine settimana la prima tappa del Grand Prix Agonisti di tennis della Valle d'Aosta.

Il torneo, che è stato giocato sulla terra rossa del tennis club Sarre, ha visto scendere in campo i ragazzi delle categorie under 12 e under 14 divisi in due tabelloni, quello maschile e quello femminile.

Ad aggiudicarsi il torneo maschile è stato Leon Martinet, che dopo essersi imposto in semifinale su Luca Boccato per 4/0 4/1, in finale si è imposto su Lapo Stelitano con il risultato di 4/2 5/4.

Tra le ragazze la vittoria è andata a Elisa Mustoni che ha battuto nei quarti Isabel Fournier per 5/3 4/0, poi in semifinale Francesca D'Andrea per 2/4 4/1 7/4, per poi vincere la finale su Aurora Zenato per 4/2 3/5 7/4.