Sci: CpI Free style, al Prato Nevoso Team il Trofeo Courmayeur Sport Academy a Pila

Tappa di Coppa Italia, la seconda della stagione, di Free Style, questa mattina, all’AreaEffe di Pila, organizzato dallo Snow Team Courmayeur, che ha visto la partecipazione di oltre sessanta concorrenti provenienti da tutto il Nord Italia. Per la classifica per società in palio il Trofeo Courmayeur Sport Academy, vinto dal Prato Nevoso Team; alla giornata, in una gara promozionale, presenti anche le categorie Baby e Cuccioli, che per regolamento federale non possono ancora entrare nelle competizioni di Freeski. Condizioni ottimali della neve e visibilità discreta hanno accompagnato le spettacolari evoluzioni dei rider.

Categoria Baby * Sul podio tre atleti dello Snow Team Courmayeur: Lucrezia Fasi, Dorothea Legnani e Federica Brunetti. In campo maschile un unico concorrente, anche lui dello Snow Team Courmayeur, Luca Reale.

Categoria Cuccioli * Successo della piemontese Camilla Truscello (Prato Nevoso Team) a precedere la compagna di sodalizio Francesca Bricarello e Marta Pecorari (Snow Team Courmayeur). In campo maschile, vittoria del trevigiano Giovanni Miotto davanti ai piemontesi Alebrto Cignoni e Pietro Finiguerra.

Categoria Ragazzi * Doppietta del Prato Nevoso Team grazie a Victoria Iorii e Alessandra Bricarello, con terza Luisa Piva (Snow Team Courmayeur). Al maschile, ancora Prato Nevoso Team al vertice con Riccardo Basso e Tommaso Saino e terzo gradino allo Snow Team Courmayeur grazie a Manuel Calosi.

Categoria Allievi * Assente per infortunio al ginocchio la vincitrice della prima tappa, Carolina Vitale Cesa (Snow Team Courmayeur) un’unica concorrente al via, la cuneese Matilde Giachello. In campo maschile, prima e terza posizione ai trentini Miro Tabanelli e Daniele Brugnara, con piazza d’onore al gardenese Fabio Pfeffer.

Categoria Giovani * Tripletta altoatesina nei maschi con vittoria di Mazimilian Pupp davanti a Alex Thaler e Moritx Happacher.