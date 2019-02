Equitazione: Podio sfiorato da Sofia Carmosino e Giulia Meggiolaro

Buoni risultati per Sofia Carmosino che in sella a Onyx du Fraigneau ha ottenuto due bei percorsi netti in C115 piazzandosi 4° sabato e 6° domenica tra oltre 40 partenti in entrambi i giorni di gara.

Presente anche alla kermesse sportiva Tatiana Tigani che ha partecipato fuori classifica con il suo Funnyboy di Montevalle.

Domenica 10 febbraio, a Bairo, al concorso nazionale C di salto ostacoli era presente per la Valle d’Aosta il SIV con l’amazzone Giulia Meggiolaro che in sella a Czuh Rubertha 14 ha portato a casa un bel percorso netto in B90, aggiudicandosi la 4° posizione, così come in B100 a tempo, dove con 4 penalità ha bissato il 4°posto.