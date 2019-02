Ginnastica: Gym-Aosta 5 volte prima con Maya Vallet, Janis Picchiottino, Tania Trento, Matteo Figliuzzi e Federico Zaccuri (GALLERIA FOTO)

Per il programma “Joy” hanno gareggiato 6 giovanissimi ginnasti, al loro esordio fuori Valle, Christian Ceravolo, Mattia Coutandin, Damiano Favre, Marco Figliuzzi, Sebastian Comparetto e Andrea Verduci, che si sono piazzati tutti in “fascia oro”.

Per il programma “Silver”, invece, si sono cimentati ai vari attrezzi, trave, parallele, sbarra, volteggio e corpo libero, 6 ginnasti e 13 ginnaste, con risultati in molti casi davvero starordinari.

Nell’artistica maschile, bella vittoria di Matteo Figliuzzi tra gli “junior” con il punteggio totale di 34.10, seguito al 6° posto da Simone Jorioz con pt. 30.95. Nella categoria “senior”, altra bella vittoria per la Gym grazie a Federico Zaccuri con il punteggio di 34.00. Tra gli “allievi 1”, Jacopo Favre, all’esordio nella categoria, ha conquistato l’8° posto con pt. 29.70, mentre tra gli “allievi 2” Massimo Marzenta è giunto 6° con 32.90 seguito al 7° posto da Samuel Zilio con 32.15.

Nell’artistica femminile, altre belle soddisfazioni per la Gym con la vittoria tra le “junior 2” di Maya Vallet con il punteggio totale di 34.30, seguita al 3° posto dalla sorella Clizia Vallet con pt. 33.60. Tra le “junior 1” , invece, ennesima vittoria per Tania Trento con pt. 35.30; nella stessa categoria Ambra Bisetti, al suo esordio agonistico assoluto, ha conquistato il 13° posto con 31.05. Tra le “allieve 1” , quinta e ultima vittoria per la Gym grazie a Janis Picchiottino con il punteggio di 32.80; seguono Christel Giarrusso al 10° posto con 31.35, Sharon Filippone al 13° con 30.80, Emma Condò al 22° con 29.05 e Coralie Barailler in 23° posizione con 28.95 . Per la categoria “allieve 2”, due sono state le ginnaste della Gym scese in pedana: Lisa Rocher, che si è piazzata al 6° posto con 31.50, e Cecile Fiou, che ha concluso la gara in 11° posizione con pt. 30.60.

Infine, le ginnaste più giovani, quelle della categoria ”pulcine”, Cleo Picchiottino e Cloe Bal, si sono piazzate entrambe in “fascia oro”.

Molto soddisfatte, come è ovvio, le istruttrici che hanno accompagnato ginnasti e ginnaste in gara: Ramona Feo, Martina Bianchini, Jessica Lumignon, Elisa Andreacchio, Maria Vittoria Apostoli e Marta Bisazza.