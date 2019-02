Sci nordico: Pellegrino e Da Fabiani sono sesti nel team sprint di Lahti

Si conclude con sesto posto per la migliore formazione azzurra la team sprint disputata a Lahti. Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino sono stati in lotta per il podio fino all'ultimo giro, quando il campione di Nus si è arreso ai cinque avversari che insieme a lui erano arrivati alla volata per giocarsi il successo o un piazzamento sul podio.

Pellegrino, del resto, è arrivato in Finlandia non al massimo della condizione per i carichi di lavoro pre-mondiali ed era reduce dalla fatica fatta nella gara individuale, dove era riuscito a conquistare il secondo posto. La coppia italiana aveva ottenuto il quarto tempo in semifinale nella propria batteria ed era stata ripescata per la finale.

Non ce l'hanno fatta, invece gli altri due azzurri Maicol Rastelli e Stefan Zelger, sedicesimi nell'ordine d'arrivo finale. Il successo è andato a Norvegia I, trascinata da Johannes Klaebo che allo sprint ha domato il connazionale Eirik Brandsdal. Sul podio anche i finlandesi Niskanen e Hakola. Nel prossimo weekend la Coppa del mondo si sposta in Italia: gare di sprint in tecnica libera sabato 16 febbraio, distance in tecnica classica domenica 17.



Ordine d'arrivo team sprint maschile Cdm Lahti (Fin)

1 NORVEGIA I (IVERSEN Emil/KLAEBO Johannes Hoesflot) 18:57.19

2 NORVEGIA II (SKAR Sindre Bjoernestad/BRANDSDAL Eirik) +0.65

3 FINLANDIA I (NISKANEN Iivo/HAKOLA Ristomatti) +0.71

4 RUSSIA I (MALTSEV Artem/RETIVYKH Gleb) +2.69

5 SVEZIA I (HALFVARSSON Calle/SVENSSON Oskar) +4.24

6 ITALIA I (DE FABIANI Francesco/PELLEGRINO Federico) +5.40

7 GERMANIA (BRUGGER Janosch/EISENLAUER Sebastian) +16.08

8 SVIZZERA I SUI (SCHNIDER Ueli/HEDIGER Jovian) +24.61

9 SVEZIA II (THORN Viktor/PETERSON Teodor) +27.16

10 RUSSIA II (SOBAKAREV Andrey/TERENTEV Alexander) +28.49



16 ITALIA II (RASTELLI Maicol/ZELGER Stefan) non qualificata alla finale