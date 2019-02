Calcio: Eccellenza, il PDHA batte 2 a 0 il Borgomanero e lo raggiunge secondo in classifica

Festeggia e ne ha ben donde il Pont Donnaz Hone Arnad che in trasferta a Borgomanero ha sconfitto l'Accademia per 2 a 0 e l'ha raggiunta al secondo posto in classifica del campionato di calcio di Eccellenza.

La prima rete è di Varvelli al 28', poi Pelliccioni al 19' della ripresa mette in cassaforte il risultato siglando il secondo gol. Nella quinta giornata il PDHA ospiterà a Hone la Biellese.

Pareggia invece 2 a 2 l'Aygreville con il Vanchiglia. In vantaggio all'8' con Furfori, i valdostani sono raggiunti al 19'; Pramotton riporta in vantaggio le Aquile ma a dieci minuti dal termine del tempo regolamentare i piemontesi trovano la rete che vale il pareggio. Domenica 17 febbraio le Aquile saranno in trasferta ad Arona.

Classifica: Verbania 44 punti; Accademia Borgomanero, Pont Donnaz Hône Arnad 38; Pro Eureka 31; Vanchiglia 29; Aygreville, La Biellese 28; Alicese, Baveno 27; BorgoVercelli, Romentinese e Cerano 26; L.G. Trino 22; Lucento, Arona 15; La Pianese, Orizzonti United 11.