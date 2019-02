Bocce: Gaia Falconiere cede in Coppa del Mondo Mista Tiri, ma italia seconda

Bene i nostri Ferrero, Mana e Traversa.Nella Staffetta Emanuele Ferrero e Serena Traversa nella qualificazione hanno concluso secondi con 95/13, 47/58 nella prima prova e 48/55 nella seconda. In semifinale hanno sconfitto la Slovenia per 51/59 a 44/58. In finale la Francia vince per 54/58 contro 50/57.

Nel Tiro Progressivo Simone Mana e Serena Traversa hanno chiuso le qualificazioni al terzo posto con 77/91 meritandosi la finale per il terzo posto che hanno vinto 80 a 71 contro il Cile. 36 punti per Traversa e 44 per Mana. Il titolo va alla Francia.

Nel Tiro di Precisione Simone Mana in coppia con l’aostana Gaia Falconieri con 37 punti sono risultati i migliori. 23 punti per Mana e 14 per Falconieri. In semifinale però sono stati superati dalla Svizzera per 18 a 17. 16 per Mana e 1 per Falconieri. Nella finale per il terzo posto hanno ceduto alla Francia per 26 a 14. 6 punti per Falconieri e 8 per Mana. Prima si classifica la Croazia.

La Coppa del Mondo Mista di Tiri sportivi è un’autentica novità internazionale che ha coinvolto dieci nazioni. Oltre all'Italia, la Francia, il Cile, la Croazia, il Giappone, il Principato di Monaco, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia. La nazionale Italiana era guidata dai tecnici Enrico Birolo e Fulvio Peira.