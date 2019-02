MONDIALI SCI: Torna in pista l'Italjet ai Mondiali di Are: alle 12.30 via alla discesa, Paris ha il 12

Torna in pista l'Italjet ai Mondiali di Are. Sabato 9 febbraio alle 12.30 è in programma la discesa maschile con quattro azzurri al via: reduce dal trionfo in superG che l'ha visto laurearsi per la prima volta campione del mondo, Dominik Paris sarà il primo dei nostri al cancelletto con il numero 12, mentre Christof Innerhofer avrà il 18. I big partiranno quasi tutti prima di loro: dal 4 al 6 tre avversari pericolosissimi come Mayer, Jansrud e Kilde, con l'8 Svindal andrà a caccia della medaglia nella gara che segnerà la fine della sua carriera. Tra i due atleti di punta della nostra Nazionale ci saranno il campione in carica Beat Feuz, leader della classifica di specialità in coppa del mondo dove è salito sul podio cinque volte nelle ultime cinque discese, nonché Johan Clarey e Vincent Kriechmayr, argento ex-aequo mercoledì nel superG.



Gli altri due azzurri in gara saranno Matteo Marsaglia, al via con il 22, e Matta Casse (27): l'atleta romano vuole riscattare la caduta in superG e arriva alla gara forte del decimo posto sulla Streif in discesa. Casse, invece, ha sorpreso tutti con l'ottavo posto di mercoledì e punta a confermarsi.



Tutti i podi stagionali in discesa (con i piazzamenti degli italiani)

25-01-2019 Kitzbuehel AUT - 1. PARIS Dominik ITA 2. FEUZ Beat SUI 3. STRIEDINGER Otmar AUT

Gli altri azzurri: 4. Christof Innerhofer, 10. Matteo Marsaglia, 41. Mattia Casse

19-01-2019 Wengen SUI - 1. KRIECHMAYR Vincent AUT 2. FEUZ Beat SUI 3. KILDE Aleksander Aamodt NOR

Gli azzurri: 9. Christof Innerhofer, 11. Dominik Paris, 20. Mattia Casse, 34. Matteo Marsaglia

28-12-2018 Bormio ITA - 1. PARIS Dominik ITA 2. INNERHOFER Christof ITA 3. FEUZ Beat SUI

Gli altri azzurri: 19. Matteo Marsaglia, 24. Mattia Casse

15-12-2018 Val Gardena - 1. KILDE Aleksander Aamodt NOR 2. FRANZ Max AUT 3. FEUZ Beat SUI

Gli azzurri: 17. Dominik Paris, 18. Christof Innerhofer, 22. Mattia Casse, assente Matteo Marsaglia

30-11-2018 Beaver Creek USA - 1. FEUZ Beat SUI 2. CAVIEZEL Mauro SUI 3. SVINDAL Aksel Lund

Gli azzurri: 12. Dominik Paris, 23. Christof Innerhofer, 29. Matteo Marsaglia, 55. Mattia Casse

24-11-2018 Lake Louise - 1. FRANZ Max AUT 2. INNERHOFER Christof ITA 3. PARIS Dominik ITA

Gli altri azzurri: 45. Matteo Marsaglia, 61. Mattia Casse



Tutti i precedenti degli azzurri sulla pista di Are



Dominik Paris

06-02-2019 - SG Mondiali - 1°

15-03-2018 - SG Coppa del mondo - 19°

14-03-2018 - DH Coppa del mondo - 13°



Christof Innerhofer

06-02-2019 - SG Mondiali - 4°

15-03-2018 - SG Coppa del mondo - 2°

14-03-2018 - DH Coppa del mondo - 18°

13-03-2009 - GS Coppa del mondo - ritirato seconda manche

12-03-2009 - SG Coppa del mondo - 3°

11-03-2009 - DH Coppa del mondo - 14°

11-02-2007 - DH Mondiali - 38°

08-02-2007 - AC Mondiali - squalificato



Matteo Marsaglia

06-02-2019 - SG Mondiali - ritirato

12-12-2014 - GS Coppa del mondo - non qualificato alla seconda manche

02-12-2007 - SL Coppa Europa - ritirato seconda manche



Mattia Casse

06-02-2019 - SG Mondiali - 8°

12-12-2014 - GS Coppa del mondo - ritirato prima manche

02-12-2010 - SL Coppa Europa - ritirato seconda manche



Ordine di partenza DH maschile Mondiali Are (Swe)

1 THEAUX Adrien FRA

2 CAVIEZEL Mauro SUI

3 THOMSEN Benjamin CAN

4 MAYER Matthias AUT

5 JANSRUD Kjetil NOR

6 KILDE Aleksander Aamodt NOR

7 JANKA Carlo SUI

8 SVINDAL Aksel Lund NOR

9 FERSTL Josef GER

10 BENNETT Bryce USA

11 ROGER Brice FRA

12 PARIS Dominik ITA

13 CLAREY Johan FRA

14 FEUZ Beat SUI

15 ROULIN Gilles SUI

16 KRIECHMAYR Vincent AUT

17 STRIEDINGER Otmar AUT

18 INNERHOFER Christof ITA

19 NYMAN Steven USA

20 KOSI Klemen SLO

21 MUZATON Maxence FRA

22 MARSAGLIA Matteo ITA

23 HINTERMANN Niels SUI

24 SCHMID Manuel GER

25 SEGER Brodie CAN

26 GANONG Travis USA

27 CASSE Mattia ITA

28 SCHWAIGER Dominik GER

29 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

30 VUKICEVIC Marko SRB

31 MONSEN Felix SWE

32 HROBAT Miha SLO

33 READ Jeffrey CAN

34 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

35 KLINE Bostjan SLO

36 KOELL Alexander SWE

37 ROMAR Andreas FIN

38 FAARUP Christoffer DEN

39 VON APPEN Henrik CHI

40 SUNDIN Olle SWE

41 GOWER Jack GBR

42 OLIVERAS Marc AND

43 ZRNCIC DIM Natko CRO

44 ETXEZARRETA Adur ESP

45 REICHELT Hannes AUT

46 BERNDT Ondrej CZE

47 BENDIK Martin SVK

48 ZUBCIC Filip CRO

49 PLATTER Filip SWE

50 ZABYSTRAN Jan CZE

51 HADALIN Stefan SLO

52 PRIELOZNY Matej SVK

53 KLINSKY Tomas CZE

54 VON APPEN Sven CHI

55 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu ROU

56 STRASSER Linus GER

57 KOVBASNYUK Ivan UKR

58 DANILOCHKIN Yuri BLR

59 OPMANIS Elvis LAT

60 TAHIRI Albin KOS

61 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon BOL