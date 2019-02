Magico Chicco! ancora una grande prestazione sportiva e di umiltà

"Sono molto soddisfatto del risultato, come dicevo venerdì le gambe non sono le migliori, le mie come del resto quelle dei miei avversari, tra cui ovviamente Klaebo. Oggi i norvegesi andavano davvero forte, sicuramente avevano dei gran materiali". Chicco Pellegrino commenta a caldo il podio numero 24 della propria carriera. Sulla pista dove due anni fa ha vinto il titolo mondiale, il valdostano si arrende soltanto all'insaziabile Johannes Klaebo nella sprint in tecnica libera il secondo posto nella sprint di Lathi.

"Anche io mi sono difeso dal punto di vista dei materiali e - aggiunge - ho cercato di sfruttare come avevo detto alla vigilia qualche malizia tattica, correndo anche il rischio di restare fuori in semifinale, ma portare a casa un podio così sicuramente mi dà molta fiducia. Adesso sono già concentrato sulla team sprint di domenica che è fondamentale in funzione dei Mondiali".



E poi una robusta dose di ottimismo:"Direi che tutto sta andando esattamente come doveva andare, quindi sono molto soddisfatto. Tra l'altro qui a Lahti anche il pubblico si sta affezionando a me e mi hanno incitato molto, sono contento anche di questo. Io ho sempre delle belle sensazioni, inizio a prendermi queste spinte anche dal pubblico e a tenerle da parte per il Mondiale, sicuramente passando poi tramite Cogne, dove mi auguro, ancora di più con questo risultato, che ci sia tanta gente a tifare per noi, non solo valdostani, ma tutti gli amanti degli sport invernali".