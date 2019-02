Basket F: U18, la Biellese atterra l'Eteila 'viva' solo per metà partita

E' finita 68 a 48 in quel di Biella la sfida tra la Biellese e l'ospite Eteila Basket nel campionato under 18 di pallacanestro. I parziali evidenziano il curioso andamento del match: 15-7; 37-20; 56-32 a conferma di una prova come sempre a due facce per le ragazze di coach Catalfamo: per la metà della partita errori e pasticci di reparto, poi le Stelline si riprendono e iniziano a giocare ma quando ormai il passivo è troppo pesante da rimontare.

"Quando si mettono a giocare dimostrano di saper macinar punti ed essere squadra - commenta Catalfamo - bisogna lavorare forse un po' di più sulla forza di volontà...".



Formazione Eteila: Renda 7 Pecchenini Grosjean 3 , Trabbia 10 Marchesini 2 ,Trossello 2, Marana 4, Gritti 8, Pernigotto 2, Gaida 10.