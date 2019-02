Sci Nordico: Cogne attende i campioni pet la Coppa del Mondo Fis di sci nordico

"La Coppa del Mondo FIS di sci nordico torna a Cogne e per noi questa è un'occasione straordinaria di valorizzazione del comprensorio e di tutta la Valle d'Aosta". Lo ha detto oggi Laurent Vierin, assessore regionale al Turismo, presentando a Palazzo regionale insieme al Presidente della Giunta, Antonio Fosson e al collega Albert Chatrian (Ambiente), la manifestazione sportiva più importante in Valle d'Aosta per il 2019.

La Coppa del Mondo di sci nordico torna dunque per la settima volta in Valle d'Aosta con due giorni di gare che vedranno impegnati i grandi campioni: una sprint a tecnica libera, una 15 km maschile e una 10 km femminile in tecnica classica. La sprint in tecnica libera, con la sfida tra il norvegese Johannes Høsflot Klaebo e l’atleta di casa Federico Pellegrino, sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

Una pista rinnovata, un comitato organizzatore tutto nuovo (Cogne Events) e particolarmente motivato per una attesissima sprint, che consentirà per la prima volta a Federico Chicco” Pellegrino di gareggiare per la prima volta in Coppa nella sua Valle d’Aosta e con lui anche Greta Laurent e Elisa Brocard e pure una 10 e 15 km in tecnica classica in cui l’Italia e soprattutto la Valle d’Aosta puntano su Francesco Defabiani e c’è sempre il sogno nel cassetto di vedere magari con un buon inizio di stagione i cognensi Mikael Abram, un under 23 pepato, e Noemi Glarey, giovanissima ma già sulla buona strada.

Non è stato facile per il comitato organizzatore, presieduto da un ritrovato Ivo Charrere, mettere a punto il progetto Coppa del Mondo. le risorse economiche sono sempre risicate, ma l’insostituibile partnership con la Regione Valle d’Aosta, con l’assessore allo sport e turismo Claudio Restano in prima fila, ed il Comune di Cogne hanno smussato i problemi.

Il comitato organizzatore può contare su due motivati vicepresidenti, Filippo Gerard e Jean Pierre Fusinaz, su Marco Albarello direttore organizzativo e sul fiemmese Enzo Macor direttore tecnico.

Del team organizzativo fanno parte tra gli altri Manuel Tovagliari (Direttore di pista), Ruben Montagnoli, Massimo Borretaz, Davide Dallago, Silvano Truc, Masssimo Stella, Mauro Danna, Livio Rey, Laurent Guichardaz, Vittoria Daghetto, Stefano Jeantet, Raffella Carlin, Stefania Travasa, Sandro Durand a cui si aggiungono il sindaco di Cogne Franco Allera e l’Assessore allo Sport Andrea Celesia che ha ricordato l'impegno per fare dell'evento "un esempio di manifestazione 'green' sia per l'utilizzo intelligente dei mezzi pubblici, i cui servizi saranno raddoppiati, sia per una politica 'rifiuti zero'".