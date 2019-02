Sci: Cdm, La Thuile punta a gare 2020 e 2021 In sostituzione di Meribel

La Thuile punta a ospitare la Coppa del Mondo di sci nella stagione 2019-2020 e in quella 2020-2021. La proposta sarà discussa dalla Fis il 13 febbraio ad Are, in Svezia, dove sono in corso i Mondiali di sci.

La Thuile è candidata a prendere il posto di Meribel (Savoia) per gare di velocità femminile sulla pista numero 3 'Franco Berthod'. "Il nostro obiettivo - ha detto Marco Mosso, presidente dell'Asiva - è di far sì che quella di La Thuile diventi una tappa fissa nel calendario del circo bianco". (ANSA).