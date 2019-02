MONDIALI SCI: Brignone in pista dalle 12 con il pettorale 13

Oggi, venerdì 8 febbraio, si torna a lottare per le medaglie ai Mondiali di Are cominciati alla grande per l'Italia con l'argento di Sofia Goggia e l'oro di Dominik Paris nei due superG. In programma c'è la combinata femminile: le atlete azzurre nella start list sono Nicol Delago, al via con il numero 10 nella discesa che aprirà la gara, Federica Brignone (pettorale 13) e Marta Bassino, diciassettesima al cancelletto. Nadia Fanchini aveva inizialmente pensato di fare soltanto la discesa come ulteriore allenamento in vista di domenica, poi ha deciso di riposare.



Il format, che la FIS sta pensando di sostituire con il parallelo ai Mondiali e alle Olimpiadi, potrebbe essere al passo d'addio. In questa stagione erano previste soltanto due gare in Coppa del mondo, ma una è già saltata in Val d'Isere e non è stata riprogrammata. Pertanto ad Are le atlete disputeranno la prima combinata della stagione. L'ultimo precedente risale al marzo dell'anno scorso a Crans Montana e in quella circostanza a vincere fu la nostra Federica Brignone, che tra l'altro nel 2017, sulla stessa pista, arrivò una volta prima e un'altra seconda dietro Mikaela Shiffrin, che venerdì non ci sarà. Nella specialità anche Marta Bassino vanta un podio in carriera, con il secondo posto ottenuto nella passata stagione a Lenzerheide.



La gara comincerà alle ore 12 con la discesa (anziché alle 11 come inizialmente previsto), poi le atlete avranno qualche ora di riposo prima di tornare in pista alle 16.15 per lo slalom che comporrà la classifica definitiva. Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta su Rai 2, Raisport ed Eurosport. Sulla pista di Are Federica Brignone, che martedì ha partecipato al superG chiudendo decima con la sfortuna di scendere in pista quando si era ridotta la visibilità, vanta due podi in Coppa del mondo, entrambi in gigante. Marta Bassino, invece, ha preso parte solo al team event alle finali di Coppa del mondo dell'anno scorso e nel 2015 arrivò sesta e nona nei due giganti. Nicol Delago è venuta ad Are per i Mondiali junior del 2017, chiudendo sesta in discesa: anche allora gareggiò in combinata finendo fuori in discesa.



I precedenti delle azzurre ad Are



Federica Brignone

05-02-2019 SG Mondiali - 10ª

17-03-2018 SL Coppa del mondo - 22ª

15-03-2018 SG Coppa del mondo - 5ª

13-12-2015 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2015 GS Coppa del mondo - 3ª

14-03-2015 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

13-03-2015 GS Coppa del mondo - 5ª

13-12-2014 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2014 GS Coppa del mondo - 4ª

08-03-2014 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

07-03-2014 GS Coppa del mondo - 8ª

06-03-2014 GS Coppa del mondo - 9ª

09-03-2012 GS Coppa del mondo - 2ª

27-02-2011 SG Coppa del mondo - 40ª

26-02-2011 DH Coppa del mondo - 34ª

25-02-2011 AC Coppa del mondo - 22ª

13-12-2009 SL Coppa del mondo - ritirata prima manche

12-12-2009 GS Coppa del mondo - 4ª



Marta Bassino

12-12-2015 GS Coppa del mondo - 9ª

13-03-2015 GS Coppa del mondo - 6ª

12-12-2014 GS Coppa del mondo - ritirata prima manche



Nicol Delago

10-03-2017 AC Mondiali junior - ritirata prima manche

09-03-2017 SG Mondiali junior - 10ª

08-03-2017 DH Mondiali junior - 6ª



Ordine di partenza AC femminile Mondiali Are (Swe)

1 VONN Lindsey USA

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI

3 GAGNON Marie-Michele CAN

4 AGER Christina AUT

5 IGNJATOVIC Nevena SRB

6 HOERNBLAD Lisa SWE

7 MOWINCKEL Ragnhild NOR

8 HAASER Ricarda AUT

9 STUHEC Ilka SLO

10 DELAGO Nicol ITA

11 VLHOVA Petra SVK

12 PAULATHOVA Katerina CZE

13 BRIGNONE Federica ITA

14 MERRYWEATHER Alice USA

15 HOLDENER Wendy SUI

16 FERK Marusa SLO

17 BASSINO Marta ITA

18 LIE Kajsa Vickhoff NOR

19 SIEBENHOFER Ramona AUT

20 BARTHET Anne-Sophie FRA

21 WEIRATHER Tina LIE

22 GASIENICA-DANIEL Maryna POL

23 SUTER Corinne SUI

24 GRITSCH Franziska AUT

25 PROKOPYEVA Aleksandra RUS

26 PFISTER Meike GER

27 DANNEWITZ Ida SWE

28 REMME Roni CAN

29 PLESHKOVA Iulija RUS

30 LEDECKA Ester CZE

31 IVARSSON Lin SWE

32 SMALL Greta AUS

33 HAEHLEN Joana SUI

34 COLETTI Alexandra MON

35 FLURY Jasmine SUI