MONDIALE SCI: Brignone 'Non ho sbagliato come in prova, ma dovrò fare uno slalom eccellente per ottenere un bel risultato'

Le due slalomiste più brave (Holdener e Vlhova, n.d.r.) sono lì vicine a me, quindi dovrò fare davvero un'eccellente prova di slalom, non solo buona. È quello che proverò a fare, del resto al Mondiale è così: o tutto o niente". Federica Brignone commenta cosìil sesto posto nella prima prova della combinata ondiale.

E poi assicura: "Darò il mio massimo in slalom, sento che sto sciando bene, sono abbastanza in forma, ma devo tirare fuori una di quelle manche buone per ottenere un bel risultato. La visibilità? Ho fatto la prova di giovedì in queste condizioni, anzi la pista era ancora più buia, oggi mi sembrava quasi si vedesse bene. Mi sono fidata di quello che sentivo sotto i piedi e non di quello che vedevo, ho fatto grandissimi errori in tutte le prove, ne combinavo sempre una, oggi ho messo un paio di pezzetti a posto e sono contenta di averlo fatto nel giorno della gara. Non molliamo".