Biathlon: In CdM per Chenal un deludente 50/mo posto

Dodicesima vittoria dell'anno per Johannes Boe nella Coppa del mondo maschile. Il norvegese, assoluto dominatore del circuito, si è imposto nell'inedita individuale disputata a causa del grande freddo che imperversa nella località canadese di Canmore sulla distanza dei 15 km (anzichè i soliti 20 km), con penalità di 45" anche di 60", come accade solitamente. Boe è stato impeccabile al poligono di tiro, dove ha infilato un ottimo 20/20, grazie al quale ha infilato distacchi imponenti alla concorrenza, a cominciare dal secondo classificato Vetle Christiansen, giunto a 2'10"2 con due errori, mentre il russo Alexander Loginov è finito terzo a 2'41"0 sempre con due errori.

Ottima in casa Italia la prestazione di Dominik Windisch. L'altoatesino ha confermato i progressi mostrati nella scorsa tappa di Anterselva, con un quinto posto nonotante due errori, uno nella serie iniziale e uno in quella conclusiva. Ventunesima piazza invece per Lukas Hofer, il quale ha pagato cari i due errori nella serie iniziale. Immediatamente alle sue spalle c'è un positivo Thomas Bormolini, ventiduesimo con un errore, mentre Thierry Chenal è finito cinquantesimo con un errore. La classifica generale vede Boe salire a 896 punti contro i 596 di Loginov e i 554 dell'assente Martin Fourcade. Hofer è undicesimo a quota 435, Windisch ventisettesimo con 208. Il programma proseguirà sabato 10 febbraio con una sprint.



Ordine d'arrivo individuale maschile Canmore (Can):

1. Johannes Boe (Nor) 0 35'27"9

2. Vetle Christiansen (Nor) 2 +2'10"2

3. Alexander Loginov (Rus) 2 +2'41"0

4. Lars Birkeland (Nor) 1 +2'51"3

5. Dominik Windisch (Ita) 2 +2'56"3

6. Simon Eder (Aut) 2 +2'57"5

7. Simon Fourcade (Fra) 1 +2'58"3

8. Erik Lesser (Ger) 1 +3'01"7

9. Peppe Fleming (Sve) 0 +3'02"7

10. Christian Gow (Can) 1 +3'05"4



21. Lukas Hofer (Ita) 2 +3'52"8

22. Thomas Bormolini (Ita) 1 +3'56"2

50. Thierry Chenal (Ita) 1 +6'15"1