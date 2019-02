Ginnastica: La Gym Aosta a Chieri per 'Artistica Europa'

Fine settimana all’insegna della ginnastica artistica, femminile e maschile, per la Gym-Aosta, che scenderà in pedana a Chieri per la prima prova del Campionato individuale interregionale “Joy” e “Silver”. Per il programma “Joy” gareggeranno, al loro esordio fuori Valle, 6 giovanissimi ginnasti, mentre per il programma “Silver” si cimenteranno ai vari attrezzi, trave, parallele, sbarra, volteggio e corpo libero, 6 ginnasti e 13 ginnaste.