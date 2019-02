La Coppa Italia 2019, una grande occasione

L'inizio del mese di febbraio presenta per il calcio italiano una piccola svolta per quanto riguarda la stagione 2018-19, dove la Juventus domina in campionato e alle avversarie non restano che le briciole. Tuttavia, dopo i risultati dei quarti di finale della Coppa Italia , ecco che si apre in maniera inaspettata uno scenario divertente e dinamico nel quale una serie di realtà possono arrivare a contendersi un trofeo che da quattro anni di seguito finiva nella bacheca della Vecchia Signora, sconfitta da una grande Atalanta, che sta legittimando alla grande una stagione nella quale punta anche a un posto nelle competizioni europee per l'anno prossimo attraverso il campionato. La Tim Cup, come è ormai conosciuta da tutti, presenta dunque un quadro di semifinali molto attraente, con due doppi scontri che faranno sicuramente gola a tutti gli appassionati di calcio nostrani che vogliono finalmente vedere un po' di competitività al di là di un campionato dove ormai i giochi sono segnati. Andiamo a vedere, dunque, come si prospettano le due semifinali che daranno accesso all'atto ultimo che avrà luogo il 15 maggio prossimo.

Fiorentina - Atalanta, il sogno delle outsider

Sebbene arrivati a questo punto ormai una vera e propria favorita non esista, è pur vero che vedendo i curriculum e i palmarès delle quattro squadre ancora in corsa notiamo che Fiorentina e Atalanta sono le due squadre che più hanno da perdere in questo momento. Questo perché entrambe non vantano una grandissima tradizione di vittorie e hanno, dunque, più fame delle altre. Con la speranza che l'inverno e le sospensioni di alcune partite per neve stiano lasciando l'Italia, i viola e i nerazzurri si daranno il primo appuntamento allo stadio Artemio Franchi il 27 febbraio prossimo. Stiamo parlando di due squadre che si stanno giocando già l'accesso a un posto in Europa League l'anno prossimo, oltre che a due delle compagini più sbarazzine e intraprendenti del momento. Se, da un lato, l'Atalanta può contare su un bomber di razza come Duván Zapata, che ha affossato quasi da solo la Juventus, grande favorita al titolo nazionale secondo le scommesse sportive della Serie A con una quota di 1,5 il 4 febbraio, la Fiorentina ha dalla sua un Federico Chiesa in stato di grazia, come dimostra la grande partita nei quarti di finale di coppa contro la Roma. Il centravanti colombiano e l'ala italiana sono le due grandi speranze di bergamaschi e fiorentini, che si giocheranno il doppio confronto tra sorprese della coppa. Il pronostico iniziale, infatti, vedeva la Juventus e la Roma come favorite al passaggio del turno, mentre finalmente il campo ha smentito queste proiezioni. Qualcosa di fantastico per gli appassionati di calcio che non ne possono più di vedere vincere sempre gli stessi e cercano realtà nuove e dinamiche che smuovano questo mondo. Giocare la partita di ritorno in casa potrebbe essere un vantaggio per gli orobici, che avranno dalla loro il fattore campo in caso di un eventuale prolungamento ai supplementari o addirittura ai rigori. Tuttavia, spesso la Fiorentina si è esibita alla grande lontano dal proprio pubblico, anche perché può contare su alcuni contropiedisti di lusso come lo stesso Chiesa, il belga Mirallas e l'appena arrivato Muriel, che ha preferito vestire la maglia della Fiorentina invece di quella del Milan.

Milan - Lazio, tradizione e motivazione

Siccome ogni capitolo di calcio è distinto, questa volta Milan e Lazio si sfideranno per una finale di Coppa Italia, e non per uno Scudetto come a inizio millennio, quando erano tra le più forti squadra del campionato. Nei ricordi di molti laziali è ancora viva l'immagine del Milan che recupera alla fine del campionato 98-99 e vince a Perugia uno Scudetto che sembrava biancoceleste. Adesso, però, le cose sono diverse e milanesi e laziali si contendono al massimo il quarto posto che da la qualificazione in Champions. Tuttavia, la coppa Italia è un torneo sul quale puntare molte fiches, soprattutto arrivati a questo punto della competizione. Se è vero che la Lazio può ancora giocarsi qualche carta in Europa League, il Milan è stato estromesso dalla competizione continentale già nella fase di gruppo, dove non è riuscito a far pesare il suo scudo e la sua maglia. Adesso la semifinale della coppa nazionale assume un'importanza notevole, dato che stiamo parlando comunque di un trofeo che impreziosisce una bacheca. L'andata, in programma il 27 febbraio a San Siro, sarà importante per vedere quali delle due squadre punta di più a colpire per prima. La Lazio potrebbe arrivare stanca dopo varie settimane di impegni tra campionato ed Europa League, dove dovrà vedersela con il Siviglia, uno dei rivali più ostici in assoluto. I rossoneri, che Rino Gattuso ha motivato alla grande da qualche settimana a questa parte, sono una squadra che fa leva sulla rocciosità del suo centrocampo e sulla solidità della difesa, reparto nel quale il capitano Alessio Romagnoli, che da piccolo tifava Lazio, è il perno principale. Per quanto riguarda la Lazio le speranze sono riposte nel collettivo e nell'ispirazione di Milinković-Savić, che quest'anno ha abbassato notevolmente il rendimento rispetto alla stagione scorsa ma ha i numeri per spaccare le partite e aiutare Ciro Immobile, il bomber laziale, ad andare in goal.

La Coppa Italia 2019 è pronta a dare ulteriori emozioni, con due semifinali dall'esito incerto che saranno il preludio a un atto ultimo nel quale ci sarà da aspettarsi molto spettacolo e tanta fame di vittoria.