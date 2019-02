MONDIALI SCI: Prima prova di discesa maschile ai Mondiali di Are: Paris e Innerhofer non accelerano, gli altri big sì. E Mayer va più forte di tutti

Dominik Paris e Christof Innerhofer si nascondono, quasi tutti gli altri big no. La prima prova di discesa maschile ai Mondiali di Are vede uno dei favoriti, Matthias Mayer, stabilire il miglior tempo (1'18"85), davanti al connazionale Hannes Reichelt e al norvegese Alexander Aamodt Kilde.

Sono tutti atleti che in superG hanno deluso, per quanto l'austriaco fosse in testa al secondo intermedio prima di saltare una porta. Mercoledì non si sono espressi al massimo neppure gli altri norvegesi Jansrud e Svindal, oggi quarto e quinto, o lo stesso Beat Feuz, che si è classificato sesto nel training e sabato tornerà a vestire i panni di avversario da battere, essendo campione del mondo in carica e leader della classifica di specialità in coppa.



Il migliore degli azzurri in prova è stato il neo campione del mondo di superG, Dominik Paris, 24° a 1"37 da Mayer. L'altoatesino, dopo una sbavatura all'altezza della partenza del gigante, ha preferito andar giù accelerando solo a tratti, provando più che altro le linee, nella speranza che venerdì possa testare la pista dall'alto, visto che a causa del vento stavolta la partenza è stata abbassata a quella del superG. Non molto distanti dal tempo di Paris i suoi compagni Mattia Casse, 27°, e Christof Innerhofer, 30°, con quest'ultimo che aveva cominciato bene e poi ha chiaramente frenato sul traguardo accumulando gran parte del distacco negli ultimi due-trecento metri. Più lontano Matteo Marsaglia, 37°. Ha provato la pista anche Riccardo Tonetti in vista della combinata: ha chiuso con il 67esimo tempo a 3"96 da Mayer.



Ordine d'arrivo prima prova DH maschile Mondiali Are (Swe)

1 MAYER Matthias AUT 1:18.85

2 REICHELT Hannes AUT 1:19.13 +0.28

3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:19.15 +0.30

4 JANSRUD Kjetil NOR 1:19.32 +0.47

5 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:19.40 +0.55

6 FEUZ Beat SUI 1:19.43 +0.58

7 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:19.49 +0.64

8 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:19.55 +0.70

9 JANKA Carlo SUI 1:19.61 +0.76

10 MUZATON Maxence FRA 1:19.63 +0.78



24 PARIS Dominik ITA 1:20.22 +1.37

27 CASSE Mattia ITA 1:20.29 +1.44

30 INNERHOFER Christof ITA 1:20.31 +1.46

37 MARSAGLIA Matteo ITA 1:20.89 +2.04

67 TONETTI Riccardo ITA 1:22.81 +3.96