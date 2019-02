MONDIALI SCI: Brignone 'mi ha rallentato la scarsa visibilità'

"Ancora una volta quando sono uscita dal cancelletto ho trovato condizioni di visibilità brutte, però sarò allenata perché venerdì il meteo parla di cielo coperto. Ho tirato qualche buona curva, commesso ancora un errore grande nella parte centrale, mi sono fatta scaricare da una curva lunga e schiacciare dalla compressione, rispetto ai giorni scorsi un po' meglio". Federica Brignoe speida così il suo tempo altissimo nella terza prova di discesa ai Mondiali di Are.

"La combinata - spiega ancora la valdostana di La Salle - è una disciplina che mi diverte, tanti dicono sia una gara non spettacolare, però penso che cavarsela in due discipline completamente diverse sia una bella sfida. Fosse per me non la toglierei dal programma olimpico, dipende dalla Fis, io guarderei soprattutto a inserire lo stesso numero di competizioni per ogni specialità".