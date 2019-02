MONDIALI SCI: Azzurre in frenata nella terza prova di discesa ai Mondiali di Are: Goggia è la migliore, 15esima, Brignone 37/ma

Lo squadrone austriaco a caccia del riscatto. Nella terza prova di discesa ai Mondiali di Are, Stephanie Venier fa segnare il miglior tempo chiudendo in 1'02"66, con 9 centesimi di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener e 19 sulle sue connazionali Ricarda Haaser e Tamara Tippler. Dunque, tra le prime quattro l'Austria ne piazza tre, ma non ci sono le sue atlete di punta Nicole Schmidhofer, decima, e Ramona Siebenhofer, che non è partita, segno comunque che anche questo training è da prendere con le molle, perché non tutte le ragazze in pista hanno spinto.



Di sicuro non lo hanno fatto le italiane: la migliore è stata ancora Sofia Goggia, 15esima con 90 centesimi di ritardo. Basta vedere i rilevamenti di velocità, con la bergamasca 22esima al primo e 34esima al seconda, per capire che la sua sia stata una discesa con il freno a mano tirato. Domenica, giorno della gara, sarà tutta un'altra storia. Poco più lontana da lei Nadia Fanchini, 18esima, e Nicol Delago, 19esima, con oltre un secondo di distacco da Venier, più attardate Francesca Marsaglia, Federica Brignone e Marta Bassino, con le ultime due che hanno ridotto al massimo i rischi in vista della combinata di venerdì.



Ordine d'arrivo terza prova DH femminile Mondiali Are (Swe)

1 VENIER Stephanie AUT 1:02.66

2 HOLDENER Wendy SUI 1:02.75 +0.09

3 HAASER Ricarda AUT 1:02.85 +0.19

3 TIPPLER Tamara AUT 1:02.85 +0.19

5 LEDECKA Ester CZE 1:02.86 +0.20

6 SUTER Corinne SUI 1:02.89 +0.23

7 HAEHLEN Joana SUI 1:03.02 +0.36 7

8 WENIG Michaela GER 1:03.03 +0.37

8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:03.03 +0.37

10 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:03.09 +0.43



15 GOGGIA Sofia ITA 1:03.56 +0.90

18 FANCHINI Nadia ITA 1:03.68 +1.02

19 DELAGO Nicol ITA 1:03.69 +1.03

27 MARSAGLIA Francesca ITA 1:03.94 +1.28

37 BRIGNONE Federica ITA 1:04.38 +1.72

42 BASSINO Marta ITA 1:05.22 +2.56