Bocce: A2, la Nitri sbaraglia la Beinettese ed è seconda in classifica

Sconfiggono per 19 a 7 la Beinettese e volano al secondo posto in classifica con 16 punti, due in meno del Rosta capolista. Non si ferma la corsa della Nitri Bocce: i biancoverdi di Paolo Contoz hanno dominato i piemontesi al Giusto Grange con Claudio Gassino protagonista nel combinato, Borca nell'individuale e la terna Follis-Faustini-Chadel.

Molta più fatica ha fatto il Nus contro la compagine del Masera: la coppia Mana-Baudino, Ducourtil nell'individuale e la terna Balmamion-Betemps-Vuillerminaz portano subito in vantaggio per 8 a 0 i valdostani, poi però nella fase centrale di gioco è il Masera a comandare, e sono state la coppia Ducourtil-Daudry e Mana nell'individuale ad assicurare la vittoria alla formazione di Elio Brunier.