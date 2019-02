Basket: Promozione, doppia sconfitta per il Fenix

Squadra in emergenza con molte, troppe defezioni per infortuni e acciacchi vari. Non poteva fare più di quanto ha fatto il Fenix Basket Aosta impegnato nel campionato di Promozione contro due formazioni forti e tempare quali il Bivi Nichelino e il Mooskins Vercelli.

Due match a pochi giorni di distanza due sconfitte: 86 a 60 (parziali 24-10, 18-14, 18-21, 26-15) è finita in quel di Nichelino contro una compagine realmente più forte e ben organizzata, mentre in casa il Fenix di coach Frison ha perso per 65 a 58 (parziali 13-16, 13-21, 18-17, 14-11) contro un Vercelli che ha saputo tenere il campo.

Formazione Fenix Aosta: Blanc 23, Castellanos 1, Vinci, Catese, Charles 14, Meggiolaro 15, Fracellio 2, Vietti 3.