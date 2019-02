Atletica: Gabriele Adorni (Calvesi) e Alexander Garbinato (Pont Donnas) agli Italiani Indor

Primo importante test per i migliori under 18 (16-17 anni) d'Italia che si ritrovano ad Ancona per i Campionati Italiani Allievi indoor di Atletica in programma al PalaMarche di Ancona. 870 iscritti, nati nel 2002 e 2003, provenienti da ogni regione d'Italia.

Sono due i protagonisti valdostani, entrambi al secondo anno nella categoria e impegnati nella stessa gara, i 60hs. Alla ricerca di una dimensione importante, con l'obiettivo di puntare al passaggio del turno, Gabriele Adorni (Calvesi) e Alexander Garbinato (Pont Donnas foto a lato). Impegnati nelle batterie dei 60hs, alle ore 9,50 di domenica 10 febbraio, la semifinale è in programma due ore dopo (11,50), con la finale attesa per le 16,20.

Il 16enne Gabriele Adorni (i 17anni li compirà a novembre), è iscritto con il tempo di 8”43, 26esimo crono tra i 60 iscritti, realizzato in questo inizio di stagione, ma ha all'attivo un più importante crono di 8”30, realizzato lo scorso anno ad Ancona, dove nei nazionali Allievi 2018 fu protagonista della semifinale e concluse con un prezioso decimo posto.

Alexander Garbinato, che i 17anni li ha già compiuti, si presenta con il tempo di 8”54, 36esimo tempo, prestazione che rappresenta il limite dell'atleta, ottenuto durante il Meeting Calvesi dello scorso 13 gennaio. Anche lui prese parte all'edizione 2018 dei nazionali Allievi e, sempre sui 60hs si piazzò in 35esima posizione con il tempo di 8”75.