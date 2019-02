Nuoto: Belle emozioni per i giovani dell'Aosta Nuoto alla Coppa Tokyo

Numeri record di partecipazione con 930 atleti iscritti in rappresentanza di 34 società per oltre 3.500 presenze gare. Per l’Aosta Nuoto erano presenti Gaia Ferriani, Carlotta Finello, Elisa Foti, Gabriel Gambaretto, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Valeria Papagni, Riccardo Rey, Claire Trossello, e Miryam Zerbo (tecnico Edoardo Giovannetti) e Alice Aldini, Alessio Calò, Emma Casarotto, Martina Chabod, Emily Di Martino, Alice Giglio, Giulia Lorusso, Alice Maniezzo, Alessia Pagliara, Arianna Peirano, Emi Pigliacelli e Alessandra Raso (tecnico Francesco Pagnan).

Giornate che hanno regalato belle emozioni e prestazioni eccellenti dei nostri ragazzi. Grandi soddisfazioni per Anthony Maccagnano che nei 50 SL è arrivato 4° e con il tempo di 23.80 ha conquistato l’accesso ai Criteria Nazionali Giovanili che si terranno a Riccione nel mese di marzo. Protagonista di una bellissima gara nei 100 Dorso è stato Gabriel Gambaretto che è giunto 3° in 58.59, mentre nei 50 Dorso ha nuotato in 27.32 per una 6^ posizione. Ancora Maccagnano si è messo in evidenza nei 100 SL dove ha conquistato la 5^ piazza in 52.93, mentre nei 400 SL nuotati in 4.13.55 è arrivato 6°. Tra le ragazze ottime le prove di Miryam Zerbo che nei 200 SL è giunta 6^ con il crono di 2.10.00, nei 50 SL è arrivata 8^ in 27.51 e ancora 12^ nei 100 SL in 1.00.09 e di Nicole Louvin, che al primo anno di Categoria, è arrivata 13^ (2^ per anno di nascita) nei 200 Dorso con il crono di 2.30.40, mentre nei 100 Dorso si è piazzata 22^ (4^ per anno di nascita) in 1.10.45.

Belle le prove di Emma Iamonte nei 100 Dorso 9^ in 1.07.80 e nei 100 Misti ancora 9^ in 1.10.84, di Alessio Calò 20° nei 50 SL in 25.24 e 25° nei 100 SL in 55.42 e di Alessandra Raso 29° nei 200 SL in 2.19.52 in cui ha migliorato il proprio tempo di circa 5 secondi. Bei miglioramenti per Alice Giglio e Martina Chabod nei 100 Misti nuotati rispettivamente in 1.12.15 e 1.15.48, così come hanno migliorato Riccardo Rey nei 200 SL (2.34.76) Elisa Foti nei 100 SL (1.18.01), Giulia Lorusso nei 200 SL (2.35.05), Arianna Peirano nei 100 SL percorsi in 1.15.24, Valeria Papagni nei 100 Farfalla (1.26.72), Alice Maniezzo nei 200 SL 2.35.85 e Alice Aldini sempre nei 200 SL (2.33.89).

Nelle prossime settimane gli atleti che hanno conquistato l’accesso ai Campionati Regionali di Categoria dovranno mantenere alta la concentrazione e, se possibile, migliorare ulteriormente il loro stato di forma per arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento più importante che chiude la stagione invernale in vasca corta del nuoto piemontese e valdostano.

Domenica 17 febbraio scenderanno in vasca gli Esordienti A per la terza tappa del Grand Prix alla Piscina Usmiani di Torino.