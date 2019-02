Tennis: Chiucchurlotto grande secondo al Futuro Tennis Piemonte

Ottimo risultato per il giovanissimo tennista del Tennis Club Aosta Simone Chiucchiurlotto che nella quarta tappa del Circuito “Futuro Tennis Piemonte” disputata a Rivoli si classifica al secondo posto under 11 cedendo in finale per 0/4 3/4 a Jacopo Camurri.

Nei precedenti turni per Chiucchiurlotto successi su Nicola Sorrentino per 4/0 4/1, su Francesco Ruffati per 4/0 4/1 e in semifinale su Gregorio Colombo con il punteggio di 4/0 4/2.

Grazie a questo secondo posto Chiucchiurlotto si porta nelle posizioni di vertice del prestigioso Circuito Giovanile FTP.