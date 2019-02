MONDIALI SCI: Brignone contenta dell'esordio e ottimista per le prossime gare

"Sono contenta per come ho affrontato la gara che non è stata per nulla facile. La sosta per la caduta della Vonn è stata lunga, non si capiva quando era il momento di ripartire, ho cambiato tre volte la maschera perchè si appannava e la visibilità intanto peggiorava".

Federica Brignone è più che soddisfatta del decimo posto ottenuto nella gara di apertura dei mondiali di sc sulla pista di Are.

Poteva certo fare meglio se in fondo non avesse sbagliatoqualcosa di troppo, "soprattutto - spiega - sul salto ho sbagliato il punto di stacco perchè si vedeva male, mentre le prime tre classificate hanno avuto visibilità migliore. Peccato, ma il Mondiale è appena iniziato e avrò sicuramente altre possibilità".