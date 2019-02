Calcio a 5 femminile: Polemiche sui prezzi dei biglietti per le partite

"Secondo i tifosi della vicina Piemonte certe società femminili che fanno pagare 10 euro una partita di serie A dovrebbero usare il buon senso..." Così, sulla sua pagina FB l'Asd Valdostana di calcio a 5 femminile non vi entra direttamente ma rende nota la polemica sul costo dei biglietti d'ingresso ai campi dove si disputa il campionato di massima serie.

Questa la lettera scritta scritta dai tifosi:

“Rimaniamo perplessi in merito ai costi fissati dalla società dell’Orobica calcio: prezzo del biglietto per la gara di sabato 26 10.00 euro. Riflettiamo sul fatto che per assistere a Fiorentina-Juve, big match disputato a novembre, si sia arrivati a una spesa massima di 7.00 euro, mentre al Tre Fontane di Roma, per Roma-Juventus, l’ingresso era gratuito (così come a ogni gara casalinga delle nostre ragazze).

Il gruppo di sostegno alla Juventus Women, Dominio Bianconero, rinuncia a malincuore a prendere parte alla trasferta di Cologno al Serio ma una cosa è certa: nel calcio femminile, come nella vita quotidiana, bisognerebbe usare un po’ di buon senso”.