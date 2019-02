Sci fondo: Cinque azzurri in gara nel fine settimana a Lahti, Pellegrino e De Fabiani guidano il gruppo

Sono cinque gli italiani iscritti alla prossima tappa di Coppa del mondo di sci di fondo, programmata sulla pista finlandese di Lahti che due anni fa ospitò i Mondiali. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Maicol Rastelli e Greta Laurent, in programma ci sono una sprint a tecnica libera sabato 9 febbraio, seguita domenica 10 febbraio da una team sprint in tecnica classica. Il gruppo si trasferirà in Finlandia giovedì, al termine del raduno in corso di svolgimento a Cogne.