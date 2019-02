Biathlon: Didier Bionaz per errori al tiro nei 15 ai mondiali

Didier Bionaz chiude 15° e Stefano Canavese 34°, entrambi con tre errori, con il primo che mantiene più o meno la posizione di partenza è questo l’esito di una gara che ha visto Tommaso Giacomel andare davvero vicino, ma la sua terza medaglia ai Mondiali Giovani, dopo l'argento nella sprint dell'anno scorso a Otepää e il bronzo in staffetta di pochi giorni fa, sfuma con gli errori agli ultimi due poligoni. L'azzurro sbaglia quattro volte, due a terra e due in piedi, così non basta trovare la seconda prestazione di giornata sugli sci per salire ancora sul podio a Osrblie.



Eppure il suo inseguimento era cominciato benissimo. Giacomel, partito dodicesimo, comincia a rimontare chilometro dopo chilometro e il doppio zero nelle prime due serie gli consente di passare al secondo posto a metà gara. Il francese Broutier non riesce a tenerne il passo, ma dopo i due errori dell'azzurro al terzo poligono lo scavalca e lo stesso fa il norvegese Paulsen. All'ultima serie Giacomel arriva in compagnia del francese Lombardot e dello stesso Paulsen e a fare la differenza è il 5 su 5 di quest'ultimo, mentre l'atleta delle Fiamme Gialle sbaglia ancora due volte. Troppe per rimontare nell'ultimo giro: deve accontentarsi del quarto posto, ma sapendo che il futuro è dalla sua parte.



L'oro va all'imbattibile Alex Cisar, che regala spettacolo dimostrando di essere un biathleta completo, forte sugli sci e al tiro, al punto da vincere con quasi un minuto su Remi Broutier, argento, e 1'43" su Vetle Paulsen, bronzo. Per Giacomel almeno la soddisfazione che nel fondo è andato più forte di lui.



Nella gara femminile successo per la svizzera Amy Baserga che riesce a rimontare la norvegese Maren Bakken, vincitrice della sprint, passando quasi subito in testa e nonostante i due errori trionfa con 8 secondi di vantaggio sulla ceca Vobornikova e 13" sulla stessa Bakken. La migliore delle azzurre è Beatrice Trabucchi, 22esima con un solo errore a 2"46", non molto distanti Hannah Auchentaller, 25esima, e Rebecca Passler, 28esima, più lontana Martina Zappa, 45esima.



Ordine d'arrivo inseguimento maschile Mondiali Giovani Osrblie (Svk)

1 CISAR Alex SLO 1 27:59.7

2 BROUTIER Remi FRA 1 +59.6

3 PAULSEN Vetle NOR 3 +1.43.1

4 GIACOMEL Tommaso ITA 4 +1:56.7

5 LOMBARDOT Oscar FRA 3 +1:59.7

6 HARTWEG Niklas SUI 3 +2:16.2

7 INVENIUS Otto FIN 5 +2:18.8

8 FOMIN Maksim LTU 3 +2:34.5

9 MIKYSKA Tomas CZE 3 +2:44.6

10 PLANKO Lovro SLO 6 +2:49.4



15 BIONAZ Didier ITA 3 +3:13.7

34 CANAVESE Stefano ITA 3 +5:05.9



Ordine d'arrivo inseguimento femminile Mondiali Giovani Osrblie (Svk)

1 BASERGA Amy SUI 2 24:15.6

2 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0 +8.2 3

3 BAKKEN Maren NOR 3 +13.8

4 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2 +24.1

5 DE BESCHE Anne NOR 1 +33.1

6 OWREN Synne NOR 1 +47.4

7 MOELLER Marte NOR 2 +52.2

8 MOSKALENKO Oksana UKR 2 +1:17.4

9 GANDLER Anna AUT 3 +1:20.0

10 BATMANOVA Anastasiia RUS 1 +1:29.4



22 TRABUCCHI Beatrice ITA 1 +2:46.2

25 AUCHENTALLER Hannah ITA 5 +3:13.2

28 PASSLER Rebecca ITA 4 +3:28.9

45 ZAPPA Martina ITA 5 +5:34.2