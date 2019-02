Baket: Under 18, all'Eteila il derby contro il Rouge&Noir

Un punteggio che non ammette repliche, il 70 a 42 con il quale l'Eteila si è aggiudicato il derby a spese del Rouge&Noir nel campionato Under 18. Il primo quarto è stato vinto dai ragazzi di coach Colombini con un punteggio da record: 22 a 1.

Poi è stato solo controllo fino al terzo quando, quando la formazione di coach Frison è sembrata uscire dal letargo per mettere a segno qualche colpo almeno per salvare l'onor di squadra. Sabato prossimo l'Eteila ospita il Cirié, il Rouge&Noir sarà in Piemonte contro l'ultima in classifica, Aran Bussoleno.

Successo anche dell'Eteila Under 15, che ha sconfitto il Ginnastica Torino, capolista, per 65 a 46 in una sfida che i giovani alla corte di Stella Lippolis e il loro coach Stefano Saudin non dimenticheranno facilmente. Venerdì alle 8 gli Under 15 giocheranno a Torino contro il Victoria.