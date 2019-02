Tor des Glaciers: In due ore raggiunto numero massimo iscrizioni prova 450 km

VDA Trailers inaugura l’anno del decennale del Tor des Géants® con un personalissimo record: 100 pre iscrizioni in solo 120 secondi per il Tor des Glaciers, la gara varata nel 2019 per celebrare il decimo anniversario. Sono dunque bastati due minuti per raggiungere il numero massimo dei cento concorrenti ammessi alla prova di 450 km distribuiti sulle alte vie “dimenticate” della Valle d’Aosta.

TOR DES GLACIERS

Gara di endurance trail

distanza: 450km

dislivello: 32000 D+

tempo massimo: 190 ore

partenza: Courmayeur - Valle d’Aosta - Italia

arrivo: Courmayeur - Valle d’Aosta - Italia

data: 6/15 settembre 2019

Entra nel club dei Cento

Il Tor des Glaciers è una gara unica e imperdibile, varata per celebrare la decima edizione del Tor des Géants®.

Una prova di resistenza riservata unicamente a Cento ultratrailer, selezionati per affrontare le vie e le creste ancora poco esplorate della Valle d’Aosta e che, per questo, alla componente agonistica unisce quella dell’avventura.

Un gruppo di persone i cui nomi rimarranno negli annali del TOR come partecipanti ad una competizione che forse non si ripeterà più e che potranno vantarsi di far parte di un esclusivo club di ultratrailer delle terre alte.

Il percorso si snoda per gran parte dei suoi 450 chilometri lungo le Alte Vie dimenticate 3 e 4. Sfiora creste in gran parte sconosciute e lambisce gli antichi ghiacciai, lontano dalle rotte abituali degli escursionisti.

I tracciati sono frequentati solo da chi conosce alla perfezione i territori alpini, ama la solitudine e sa apprezzare la suggestione delle alte cime.

Una prova davvero esclusiva, unica, imperdibile, da condurre in assoluta autonomia, avendo, come unici riferimenti e punti di appoggio, i magnifici rifugi d’alta quota.



Il Tor des Glaciers si svolgerà con partenza da Courmayeur alle ore 20.00 di venerdì 6 settembre 2019 per concludersi sabato 14 settembre alle 18.00, a Courmayeur.

La gara andrà conclusa nel tempo massimo di 190 ore.

La premiazione si terrà domenica 15 settembre al Courmayeur Mountain Sport Center.