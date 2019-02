Tennis: Al via con il botto per la rappresentativa valdostana

Inizia positivamente l'avventura della Rappresentativa Regionale Giovanile della Valle d'Aosta impegnata oggi a Biella nella prima giornata della Coppa delle Province 2019.

I giovanissimi rossoneri, selezionati tra i migliori under 9, under 10 e under 11 della regione, si sono imposti contro i pari età della Rappresentativa di Biella con il risultato di 5 a 4; per la Valle d'Aosta i punti sono stati messi a segno da Battilani Jacopo vittorioso per 6/3 7/5 nel singolo 2010, da Paonessa Gaia vittoriosa nel singolare femminile 2010 per 6/0 6/1, dal singolare 2011 giocato da Sara Boccato e vinto per 6/0 6/0 e grazie ai doppi, quello misto 2010 con il successo per 6/2 6/0 della coppia Battilani-Paonessa e grazie a quello femminile 2009 giocato da Ambrosio Anna e Vuillermoz Dahlia che si sono imposte per 7/5 6/3.

Domenica prossima i giovani valdostani saranno impegnati nell'incontro casalingo, inizio ore 10 presso il Palaindoor di Aosta, contro la formazione di Vercelli.