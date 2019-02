Sci nordico: Splendida Emilie Jeantet ancora un fulminante centro

Dopo le gare individuali in tecnica classica disputate sabato, lo stadio di Lago di Tesero, teatro di tre Campionati Mondiali di sci nordico e di molti avvenimenti internazionali di alto livello, ha ospitato gli inseguimenti in tecnica libera validi per la Coppa Italia Rode, dedicata ai giovani Under 20 e Under 18, con organizzazione affidata all’Unione Sportiva Cornacci di Tesero.



Nella categoria Under 18 femminile la valtellinese Francesca Cola (Alpi Centrali), terza dopo la prova in tecnica classica, è riuscita a vincere in volata davanti all’altoatesina Sara Hutter, seconda nell'individuale. Terza Anna Rossi (Alpi Centrali), giunta a 27"2.



Tra le Under 20, la valdostana di Cogne Emilie Jeantet si è confermata anche nella prova ad inseguimento dove ha controllato il rientro di Martina Di Centa (Friuli Venezia Giulia): all’arrivo la friulana figlia d’arte è giunta con un distacco di 13"2. Ottima rimonta per Laura Colombo, sabato sesta a 55"8 e oggi terza a 21"7 con il miglior tempo di giornata.



Il friulano Andrea Gartner, in virtù dei 43” di vantaggio accumulati nella prova in classico, ha contenuto gli attacchi di Luca Sclisizzo (Friuli Venezia Giulia) ed è giunto al traguardo in prima posizione con un margine di 31"8 sul compagno di comitato, terzo si è confermato Pietro Pomari (Veneto) distaccato di 57"3.



Negli Under 20 ancora una vittoria del valtellinese Michele Gasperi che ha realizzato il quarto tempo di giornata e ha vinto con un margine di 17"8 sul trentino Giovanni Ticcò, terzo Francesco Manzoni (Alpi Centrali) a 21"3. Da segnalare alcuni cambiamenti provvisori al vertice della Coppa Italia Rode dove erano assenti alcuni atleti che sono stati impegnati nei Mondiali juniores di Lahti, ma che potranno usufruire del gioco degli scarti (ne sono permessi due che verranno calcolati a fine stagione). Il prossimo appuntamento è previsto nel weekend del 23 e del 24 febbraio ad Asiago dove si disputeranno i campionati italiani sprint in tecnica libera e la prova distance in tecnica classica.



Ecco di seguito i leader della Coppa Italia Rode:

Under 18 maschile: Luca Sclisizzo (Friuli V. G.)

Under 18 femminile: Anna Rossi (Alpi Centrali)

Under 20 maschile: Michele Gasperi (Alpi Centrali)

Under 20 femminile: Emilie Jeantet (Asiva)