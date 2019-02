Ginnastica: Alessia Toscano e Sofia Righi sul podio a Biella (GALLERIA FOTO)

L’attività federale 2019 per la ginnastica ritmica valdostana ha avuto inizio sabato 2 febbraio, a Biella, con la 1° prova del “Campionato di serie C” a squadre. A rappresentare la nostra regione c’era la Gym-Aosta con 8 ginnaste. In particolare la Gym è scesa in pedana con una squadra composta da Beatrice Cozzolino, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni, Sofia Sistilli e Stefania Song (quest’ultima in prestito dalla “Ritmica Piemonte”).

A Biella, però, erano presenti anche altre tre ginnaste della Gym, le punte di diamante della società, Cecilia Nuvolari, Sofia Righi e Alessia Toscano, tutte tesserate quest’anno per la “Ritmica Piemonte”. La gara, riservata alle ginnaste di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ha visto proprio la “Ritmica Piemonte” di Torino salire sul 2° gradino del podio con il punteggio complessivo di 63.25, con il decisivo contributo delle ginnaste valdostane che sono scese in pedana con Alessia Toscano al cerchio e alle clavette e con Sofia Righi alla fune (Cecilia Nuvolari in questa occasione ha fatto da riserva).

Straordinaria è stata come al solito Alessia, che sia al primo attrezzo, con 15.30, che al secondo, con 12.90, è risultata la migliore in assoluto; ma straordinaria è stata anche la giovanissima Sofia, che alla fune ha realizzato il 2° miglior punteggio di gara con 12.95. Ai punteggi delle nostre ginnaste si sono poi aggiunti quello alla palla di Michelle Carpanzano (12.65) e quello al nastro di Giorgia Anselmi (9.45). La Gym, pur avendo ceduto tre delle sue ginnaste alla società di Torino (che ha le carte in regola, quest’anno, per raggiungere l’obiettivo della promozione in serie B nazionale), ha comunque allestito una propria squadra, che si è comportata molto bene, conquistando la 15° posizione con il punteggio totale di 46.20.

Le ginnaste della Gym hanno realizzato un ottimo 12.55 al cerchio con Giorgia Lucarelli, 5° punteggio in assoluto, 9.55 al nastro con Sofia Sistilli, 9.05 alle clavette con Beatrice Cozzolino, 8.65 alla palla con Giulia Masoni e 6.40 alla fune con Stefania Song, in prestito dalla “Ritmica Piemonte”. Ad accompagnare le ginnaste in campo gara, insieme alle tecniche della società torinese, Manuela Bertolone e Ludmila Volkova, c’erano le tecniche della Gym Elena Bétemps e Stéphanie Stranges.