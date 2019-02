Scherma: Coppa del mondo under 20 bene i piemontesi

Daniel De Mola, carabiniere torinese che si allena all'Accademia Scherma Marchesa, ha sconfitto ai quarti di finale il russo Grigory Kochkin per 15-13, e in semifinale l'ungherese Mate Tamas Koch col punteggio di 15-12. In finale si è aggiudicato per 15-10 il match contro il francese Lilian Nguefack che, in semifinale, aveva fermato l'avanzata dell'altro azzurro Davide Di Veroli che sale quindi sul terzo gradino del podio.

A Bratislava, Federica Isola, atleta dell'Aeronautica che si allena alla Pro Vercelli, ha superato ai quarti l'ungherese Eszter Muhari per 15-8, quindi la russa Anastasia Soldatova col punteggio di 15-11 prima di avere ragione in finale, col punteggio di 15-10, dell'israeliana Dar Hecht, che in semifinale aveva sconfitto l'altra azzurra Alessandra Bozza, col punteggio di 15-13. L'atleta dell'Aeronautica che si allena all'ISEF Eugenio Meda di Torino, ai quarti aveva avuto la meglio per 15-11 sull'ucraina Kateryna Chorniy.

COPPA DEL MONDO UNDER20 - SPADA FEMMINILE - Bratislava, 2 febbraio 2019

Finale

Isola (ITA) b. Hecht (Isr) 15-10

Semifinali

Isola (ITA) b. Soldatova (Rus) 15-11

Hecht (Isr) b. Bozza (ITA) 15-13

Quarti

Isola (ITA) b. Muhari (Hun) 15-8

Soldatova (Rus) b. Loit (Est) 15-7

Bozza (ITA) b. Chorniy (Ukr) 15-11

Hecht (Isr) b. Cagnin (ITA) 15-14

Classifica (207): 1. Isola (ITA), 2. Hect (Isr), 3. Bozza (ITA), 3. Soldatova (Rus), 5. Loit (Est), 6. Cagnin (ITA), 7. Muhari (Hun), 8. Chorniy (Ukr).

10. Traditi (ITA), 26. Pizzini (ITA), 49. Grasso (ITA), 50. Kowalczyk (ITA), 79. Segatto (ITA), 87. Lombardi (ITA, 91. Ambrosi (ITA), 125. Gallina (ITA).