Sci nordico: In Val di Fiemme brilla la stella Emile Jeantet

Nella prova in tecnica classica i successi vanno alle Alpi Centrali grazie a Michele Gasperi e Anna Rossi, all'Asiva con Emilie Jeantet e al Friuli Venezia Giulia con Andrea Gartner. Emilie Jeantet è ritornata al successo nella tecnica che predilige proprio in casa dell'amica rivale Nicole Monsorno: la valdostana ha percorso i 5 km nel tempo di 16:11.1, seconda Martina Di Centa (Friuli Venezia Giulia) distaccata di 33"5 e 3ª Nicole Monsorno (Trentino) a 37"1.



Michele Gasperi (Alpi Centrali) ha approfittato del turno di riposo di Luca Del Fabbro e Davide Graz per vincere nella categoria Under 20: 30:37.7 il suo tempo nei 10 chilometri, 2° Davide Facchini (Trentino) a soli 2.4 e 3° Giovanni Ticcò (Trentino) a 15.0. Anna Rossi (Alpi Centrali) si conferma la leader nella categoria Under 18 vincendo sulla distanza dei 5 km con il tempo di 17:41.4, seconda Sara Hutter (Alto Adige) a 7.7 e terza Francesca Cola (Alpi Centrali) a 11.6.



Andrea Gartner (Friuli Venezia Giulia) classe 2002, non si è fatto intimorire dagli atleti del 2001 e ha vinto la prova sui 10 km con il tempo di 30:09.5, 2° Luca Sclisizzo, suo compagno di comitato distaccato di 43.3, e 3° Pietro Pomari (Veneto) a 48.9. Domenica è prevista una prova ad inseguimento in tecnica libera e gli atleti partiranno con i distacchi accumulati nella prova odierna.